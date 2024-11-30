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Забарный против Вулвз: почти 90% выигранной борьбы и соучастие в обоих пропущенных голах. Оценки Ильи и Ярмолюка

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Украинцы помогли одержать своим командам уверенные победы

Забарный против Вулвз: почти 90% выигранной борьбы и соучастие в обоих пропущенных голах. Оценки Ильи и Ярмолюка

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 13-м туре АПЛ "Брентфорд" дома разгромил "Лестер" (4:1), а "Борнмут" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" (4:2). Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел весь поединок. Егор Ярмолюк появился на поле на 70-й минуте.

Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление футболиста "вишней" на 6,7 пунктов. Украинец трижды выносил мяч, выиграл почти 90% борьбы, осуществил 4 длинные точные передачи, один раз обыграл соперника с помощью дриблинга, осуществил 41 касание, 76% точных пасов, сфолил один раз и за это получил желтую карточку.

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Отметим, что в обоих голах, пропущенных "Борнмутом", Илья частично виноват. В первом взятии ворот соперника украинец не успел отреагировать на забегание Йоргена Ларсена и тот забил головой. Во второй результативной атаке "волков" экс-защитник "Динамо" оставил вне офсайда норвежского форварда, а затем не успел за ним, после чего Йорген оформил дубль.

Ярмолюк получил 6,3 и 7 баллов. В его активе 27 касаний, 86% точных пасов, 1 ключевая и 2 длинные точные передачи, одна выигранная борьба за позицию, 1 перехват и успешный дриблинг в двух эпизодах.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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