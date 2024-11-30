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Раньери: Показал видео, чтобы объяснить, как ассистировать Довбику. Мы ему не помогаем. Он наш киллер

Наши за границей

Специалист пообщался с прессой

Раньери: Показал видео, чтобы объяснить, как ассистировать Довбику. Мы ему не помогаем. Он наш киллер

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Клаудио Раньери выступил на пресс-конференции, посвященной домашнему матчу против "Аталанты", который состоится 2 декабря. Тренер ответил на критику капитана Лоренцо Пеллегрини, которого часть фанатов обвиняет в содействии увольнению Даниэле Де Росси. Также специалист высказался и по поводу голевой засухи Артема Довбика.

“В моей карьере было два чрезвычайных полузащитника, которые забивали голы: Лэмпард и Пеллегрини. Многие его критикуют, но сколько полузащитников забивает столько же голов, как он? Я здесь, чтобы помочь "Роме" и я объяснил ему свой план. Он страдает больше других в этой ситуации. Он не вытолкнул Де Росси – болельщики должны это знать”.

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Один из журналистов отметил, что Довбик – лучший бомбардир "Ромы" в этом сезоне, но украинец забил всего один раз за последние 8 матчей. Представитель прессы поинтересовался – это индивидуальная или коллективная проблема?

“И первое, и второе. В Украине у него были проблемы с коленом, но сейчас он больше не испытывает дискомфорта. Мы знаем, как прокормить этого парня, но не помогаем ему. Я разговаривал с командой и показал несколько видео, чтобы объяснить, как ему ассистировать. Он наш киллер и мы должны оказывать ему помощь, в которой он нуждается. Иначе это теряет смысл", – заявил наставник "волков".

Поединок против "Аталанты" начнется в 21:45.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Симченко
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