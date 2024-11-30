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Первый гол за 5 лет. В Польше забил бывший игрок Динамо и Карпат

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Давно о нем не слышали

Первый гол за 5 лет. В Польше забил бывший игрок Динамо и Карпат

Фото: Kotwica Kołobrzeg

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Украинский защитник "Котвицы" Владимир Костевич отметился голом в матче 18-го тура Дивизиона 1 Польши. Ему удалось поразить ворота "Плоцка" на 41-й минуте.

Отметим, что последний раз Костевич забивал 5 лет назад, когда выступал за "Лех". В текущем сезоне 32-летний футболист провел 9 матчей за "Котвицу". В активе - 1 гол и 2 ассиста.

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"Котвица" победила "Плоцк“ со счетом 2:0. Команда занимает 14-е место в чемпионате.

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Владимир Костевич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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