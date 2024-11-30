Зинченко провел самое большое количество минут за Арсенал в АПЛ с 17 августа. Как оценили игру украинца?

В матче 13 тура АПЛ "Вест Хэм" принимал "Арсенал". Канониры разгромили своего соседа по городу на его же поле со счетом 5:2.

На 56 минуте в игру вошел Александр Зинченко – он заменил Риккардо Калафиори, который играл до этого на левом фланге обороны. Счет на тот момент уже был 2:5.

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Зинченко успел отдать 26 точных передач из 31 (84%) и однажды удачно сыграть в подкате (с одной попытки).

Аналитический портал WhoScored поставил Александру отметку 6,2, SofaScore оценил старания игрока баллом 6,8. Это средние оценки для игроков, вышедших сегодня из скамейки для запасных.

Для украинца 35 минут в одном матче АПЛ – это самое большое количество с 17 августа. В поединке первого тура чемпионата против "Вулверхэмптона" Зинченко вышел в основе и провел на поле 69 минут.

В общем, Александр выходит на поле по ходу второго тайма третий раз подряд во всех турнирах.

Для Зинченко это пятый матч в текущем сезоне АПЛ. Также он провел один поединок в Кубке Лиги и дважды сыграл в Лиге чемпионов.

"Арсенал" благодаря победе поднялся на второе место в турнирной таблице, но до конца тура "Манчестер Сити" и "Челси" еще имеют шансы обойти подопечных Артеты.