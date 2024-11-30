Кочергин отметился результативным действием за Ракув во втором матче подряд - ВИДЕО
Его команда эффектно победила
Фото: Raków Częstochowa/Автор - невідомий
В поединке 17 тура польской Экстраклясы "Видзев" Лодзь дома принимал "Ракув". Гости одержали волевую победу со счетом 3:2.
Ассистентом во время второго гола “Ракува” стал Владислав Кочергин. Украинец нашел в чужой штрафной Ивана Лопеса, который мощным ударом ударил в девятку.
Во втором матче Кочергин отметился результативным действием. В предыдущем поединке против "Короны" Кельце Владислав забил гол.
В общей сложности на его счету три мяча и один ассист в текущем сезоне польского чемпионата.
Ракув находится на втором месте Экстраклясы. Отрыв от первого "Леха" Познань составляет три очка.
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