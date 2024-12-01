3 команды претендуют на трансфер Мудрика зимой, – Footiecentral

23-летний вингер "Челси" Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб уже во время ближайшего трансферного окна.

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Интерес к украинцу проявляют представители АПЛ "Астон Вилла" и лондонский "Вест Хэм". Кроме того, сохраняется заинтересованность от французского "Марселя". "Челси" готов распрощаться с Мудриком за 30 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Михаил оформил 7 результативных действий в 15 матчах во всех турнирах, но в АПЛ 2024/25 он еще не участвовал в голевых атаках.