3 команды претендуют на трансфер Мудрика зимой, – Footiecentral
Список постоянно расширяется
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
23-летний вингер "Челси" Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб уже во время ближайшего трансферного окна.
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Интерес к украинцу проявляют представители АПЛ "Астон Вилла" и лондонский "Вест Хэм". Кроме того, сохраняется заинтересованность от французского "Марселя". "Челси" готов распрощаться с Мудриком за 30 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Михаил оформил 7 результативных действий в 15 матчах во всех турнирах, но в АПЛ 2024/25 он еще не участвовал в голевых атаках.
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Источник:Footiecentral
Опубликовал: Александр Симченко
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