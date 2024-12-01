Богатый клуб с АПЛ и претендент на ЛЧ из Серии А. Два клуба планируют взять Мудрика в аренду
Хотят оформить этот переход уже зимой
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Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик серьезно заинтересовал два клуба. Английский "Ньюкасл" и итальянская "Фиорентина" хотят оформить аренду игрока уже зимой.
Как сообщает Fichajes, лондонцы рассматривают возможность отпустить Мудрика на временной основе.
"Ньюкасл" видит в Михаиле игрока, способного обеспечить скорость, сбалансированность и глубину. То, что, по мнению клуба, идеально впишется в его атакующую схему.
"Фиорентина" считает, что Мудрик смог бы достичь большего в менее требовательных условиях, чем АПЛ. Кроме того, его взрывчатость и способность играть один в один могли бы сделать его ключевым оружием в их попытках укрепиться на вершине Серии А.
Переговоры наберут обороты в ближайшие недели. Правда, “Челси” должен решить, готов ли он покрыть часть зарплаты Мудрика.
В настоящее время "Ньюкасл" занимает 10 место в таблице АПЛ. "Фиорентина" идет на четвертом месте Серии А.
Мудрик в нынешнем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах. На его счету восемь результативных действий (3+5) – все в Лиге конференций и Кубке лиги.
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