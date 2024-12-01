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Богатый клуб с АПЛ и претендент на ЛЧ из Серии А. Два клуба планируют взять Мудрика в аренду

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Хотят оформить этот переход уже зимой

Богатый клуб с АПЛ и претендент на ЛЧ из Серии А. Два клуба планируют взять Мудрика в аренду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик серьезно заинтересовал два клуба. Английский "Ньюкасл" и итальянская "Фиорентина" хотят оформить аренду игрока уже зимой.

Как сообщает Fichajes, лондонцы рассматривают возможность отпустить Мудрика на временной основе.

"Ньюкасл" видит в Михаиле игрока, способного обеспечить скорость, сбалансированность и глубину. То, что, по мнению клуба, идеально впишется в его атакующую схему.

"Фиорентина" считает, что Мудрик смог бы достичь большего в менее требовательных условиях, чем АПЛ. Кроме того, его взрывчатость и способность играть один в один могли бы сделать его ключевым оружием в их попытках укрепиться на вершине Серии А.

Переговоры наберут обороты в ближайшие недели. Правда, “Челси” должен решить, готов ли он покрыть часть зарплаты Мудрика.

В настоящее время "Ньюкасл" занимает 10 место в таблице АПЛ. "Фиорентина" идет на четвертом месте Серии А.

Мудрик в нынешнем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах. На его счету восемь результативных действий (3+5) – все в Лиге конференций и Кубке лиги.

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Источник:
https://www.fichajes.net/en/news/newcastle-and-fiorentina-want-chelsea-reject-20241130.html​​​​​​​ Fichajes
Опубликовал: Максим Кучер
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