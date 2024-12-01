Реал огласил состав на матч с Хетафе. Нашлось ли место Лунину?
Игра Ла Лиги
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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в третий раз подряд не попал в стартовый состав команды.
Матч 15-го тура Ла Лиги против "Хетафе" он будет наблюдать со скамейки запасных.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 1, 2024
???? @GetafeCF #RealMadridGetafe | @UnicajaBanco pic.twitter.com/GDz0fgknTL
Поединок "Реал" - "Хетафе" состоится в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 17:15.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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