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Реал огласил состав на матч с Хетафе. Нашлось ли место Лунину?

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Игра Ла Лиги

Реал огласил состав на матч с Хетафе. Нашлось ли место Лунину?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в третий раз подряд не попал в стартовый состав команды.

Матч 15-го тура Ла Лиги против "Хетафе" он будет наблюдать со скамейки запасных.

Поединок "Реал" - "Хетафе" состоится в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 17:15.

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Реал (Мадрид) Хетафе Ла Лига
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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