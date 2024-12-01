Реал огласил состав на матч с Хетафе. Нашлось ли место Лунину?

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в третий раз подряд не попал в стартовый состав команды.

Матч 15-го тура Ла Лиги против "Хетафе" он будет наблюдать со скамейки запасных.

Поединок "Реал" - "Хетафе" состоится в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 17:15.