Яремчук пропустит игру Олимпиакоса. Известна причина
Связанная с прошлым матчем
фото из свободных источников
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в заявку команды на матч 13-го тура Суперлиги Греции против "ОФИ" Крит.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OFIOLY #slgr pic.twitter.com/mOicYaEDdE— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 1, 2024
Роман продолжает восстанавливаться от травмы носа, которую получил в предыдущей игре. Напомним, в игре 5-го тура Лиги Европы "Олимпиакос" поделил очки с ФКСБ (0:0). Украинский форвард вышел на поле на 77-й минуте, однако уже на 85-й был вынужден его покинуть из-за разбитого лица.
По состоянию на данный момент "Олимпиакос" лидирует в чемпионате Греции. В Лиге Европы команда занимает 14-е место из 36-ти.
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