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Яремчук пропустит игру Олимпиакоса. Известна причина

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Связанная с прошлым матчем

Яремчук пропустит игру Олимпиакоса. Известна причина

фото из свободных источников

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Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в заявку команды на матч 13-го тура Суперлиги Греции против "ОФИ" Крит.

Роман продолжает восстанавливаться от травмы носа, которую получил в предыдущей игре. Напомним, в игре 5-го тура Лиги Европы "Олимпиакос" поделил очки с ФКСБ (0:0). Украинский форвард вышел на поле на 77-й минуте, однако уже на 85-й был вынужден его покинуть из-за разбитого лица.

По состоянию на данный момент "Олимпиакос" лидирует в чемпионате Греции. В Лиге Европы команда занимает 14-е место из 36-ти.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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