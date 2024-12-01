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Был одним из худших. Миколенко получил оценки за игру с Манчестер Юнайтед

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Разгром ирисок

Был одним из худших. Миколенко получил оценки за игру с Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отыграл полный матч против "Манчестер Юнайтед" (0:4) в рамках 13-го тура АПЛ.

В этой игре Виталий отдал 83% точных передач, выполнил 1 лонгбол, выиграл 3 единоборства из 7-ми, 2 раза сфолил, имел 7 потерь мяча, заблокировал удар, совершил 2 отбора и заработал желтую карточку.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили Миколенко одни из самых низких оценок среди всех футболистов. Его баллы - 5,5 и 5,9 соответственно.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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