Был одним из худших. Миколенко получил оценки за игру с Манчестер Юнайтед
Разгром ирисок
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отыграл полный матч против "Манчестер Юнайтед" (0:4) в рамках 13-го тура АПЛ.
В этой игре Виталий отдал 83% точных передач, выполнил 1 лонгбол, выиграл 3 единоборства из 7-ми, 2 раза сфолил, имел 7 потерь мяча, заблокировал удар, совершил 2 отбора и заработал желтую карточку.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили Миколенко одни из самых низких оценок среди всех футболистов. Его баллы - 5,5 и 5,9 соответственно.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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