Бенфика объявила состав на матч Лиги Португалии. Известно, есть ли в старте Трубин
Нужно подбираться к лидерам таблицы
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 12-го тура Лиги Португалии против "Ароуки".
Сейчас лиссабонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, а их соперник - предпоследнее, 17-е.
????️ OUR ???????????????????????????????? ????????!#FCASLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/FRKkUNOI38— SL Benfica (@slbenfica_en) December 1, 2024
Матч "Ароука" - "Бенфика" должен начаться в 20:00 по киевскому времени.
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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