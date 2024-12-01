Бенфика объявила состав на матч Лиги Португалии. Известно, есть ли в старте Трубин

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 12-го тура Лиги Португалии против "Ароуки".

Сейчас лиссабонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, а их соперник - предпоследнее, 17-е.

Матч "Ароука" - "Бенфика" должен начаться в 20:00 по киевскому времени.