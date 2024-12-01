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Бенфика объявила состав на матч Лиги Португалии. Известно, есть ли в старте Трубин

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Нужно подбираться к лидерам таблицы

Бенфика объявила состав на матч Лиги Португалии. Известно, есть ли в старте Трубин

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 12-го тура Лиги Португалии против "Ароуки".

Сейчас лиссабонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, а их соперник - предпоследнее, 17-е.

Матч "Ароука" - "Бенфика" должен начаться в 20:00 по киевскому времени.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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