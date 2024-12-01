Трубин против Ароки: наибольшее количество сейвов в Примейре с мая и звание игрока матча. Оценки украинца
У вратаря хватало работы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 12-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" победила на выезде "Ароку" (2:0). Анатолий Трубин провел в текущем первенстве 12-й поединок и 18-й в клубном сезоне. Также кипер провел 5-ю сухую встречу в Примейре 2024/25.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца в 8,1 и 8,3 балла. Также он был признан игроком матча.
Экс-вратарь "Шахтера" совершил 5 сейвов, дважды выбивал мяч кулаками, перехватил 1 навес, выполнил 1 сейв за пределами штрафной, сделал 50 касаний, 88% точных пасов, 5 длинных точных передач и в двух эпизодах выиграл воздушную дуэль.
В последний раз у Трубина было так много работы в чемпионате еще в апреле. Тогда "Бенфика" обыграла "Брагу" 3:1, а кипер сборной Украины совершил 6 сейвов.
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