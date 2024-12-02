Воспитанник Ворсклы забил дебютный гол за клуб из чемпионата Венгрии
Он оказался решающим
Fehervar
"Фехервар" одержал выездную победу над "Залаегерсегом" в матче 15-го тура чемпионата Венгрии.
Победу гостям принес забитый мяч украинского полузащитника Богдана Мельника. Это первый гол воспитанника "Ворсклы" после перехода в "види" этим летом.
На данный момент "Фехервар" занимает седьмое место в турнирной таблице венгерского чемпионата, имея в активе 18 очков.
01.12.2024. Чемпионат Венгрии. 15-й тур.
"Залаегерсег" – "Фехервар" — 0:1
Гол: Мельник, 71
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