Воспитанник Ворсклы забил дебютный гол за клуб из чемпионата Венгрии

"Фехервар" одержал выездную победу над "Залаегерсегом" в матче 15-го тура чемпионата Венгрии.

Победу гостям принес забитый мяч украинского полузащитника Богдана Мельника. Это первый гол воспитанника "Ворсклы" после перехода в "види" этим летом.

На данный момент "Фехервар" занимает седьмое место в турнирной таблице венгерского чемпионата, имея в активе 18 очков.

01.12.2024. Чемпионат Венгрии. 15-й тур.

"Залаегерсег" – "Фехервар" — 0:1

Гол: Мельник, 71