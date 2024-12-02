Сидорчук сыграл за Вестерло в чемпионате Бельгии. Гол+ассист в игре оформил экс-форвард Зари
Напряженный поединок получился
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вестерло" сыграл вничью с "Гентом" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Бельгии.
Украинский полузащитник хозяев Сергей Сидорчук вышел в основном составе и провел на поле 72 минуты.
Также стоит отметить, что забитым мячом и результативной передачей в игре отметился иранский нападающий "Вестерло" Аллахьяр Сайядманеш, ранее выступавший за луганскую "Зарю" (2020-2021).
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Чемпионат Бельгии. 16-й тур
"Вестерло" – "Гент" – 2:2
Голы: Фриган 15, Сайядманеш 86 - Дин 42 (пен.), Сонко 47 (1:2)
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