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Сидорчук сыграл за Вестерло в чемпионате Бельгии. Гол+ассист в игре оформил экс-форвард Зари

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Напряженный поединок получился

Сидорчук сыграл за Вестерло в чемпионате Бельгии. Гол+ассист в игре оформил экс-форвард Зари

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вестерло" сыграл вничью с "Гентом" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Бельгии.

Украинский полузащитник хозяев Сергей Сидорчук вышел в основном составе и провел на поле 72 минуты.

Также стоит отметить, что забитым мячом и результативной передачей в игре отметился иранский нападающий "Вестерло" Аллахьяр Сайядманеш, ранее выступавший за луганскую "Зарю" (2020-2021).

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Чемпионат Бельгии. 16-й тур

"Вестерло" – "Гент" – 2:2

Голы: Фриган 15, Сайядманеш 86 - Дин 42 (пен.), Сонко 47 (1:2)

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