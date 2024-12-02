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Названы три клуба, в которых Мудрик может продолжить свою карьеру

Наши за границей

Украинец может перебраться в Испанию

Названы три клуба, в которых Мудрик может продолжить свою карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" может избавиться от Михаила Мудрика в январское трансферное окно.

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, 23-летний украинец, которому не удается стать основным игроком "Челси", может покинуть "Стэмфорд Бридж" в ближайшее время. Известно, что сразу несколько клубов активно следят за его ситуацией в клубе.

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Сообщается, что в январе Мудрик может уйти в аренду, поскольку им интересуется английский "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас". Также сообщается об интересе к вингеру со стороны "Барселоны".

"Челси" готов продать Мудрика, но руководство клуба не спешит с таким решением и сперва хочет отдать игрока в аренду. Его действующий контракт с «синими» рассчитан до июня 2031 года.

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Добавим, что в этом сезоне Михаил принял участие в 15 матчах на клубном уровне, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 30 миллионов евро.

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Барселона Челси (Лондон) Ньюкасл Кристал Пэлас (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
02.12.2024 в 17:38
Та який КП чи Ньюкасл після Челсі? А ФКБ - це взагалі цвинтар для молодих гравців, від банкрутів ніхто здоровим не виходить. Хай лишається, виграє ЛК, і бореться за основу в Челсі
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
02.12.2024 в 17:38
Та який КП чи Ньюкасл після Челсі? А ФКБ - це взагалі цвинтар для молодих гравців, від банкрутів ніхто здоровим не виходить. Хай лишається, виграє ЛК, і бореться за основу в Челсі
Ответить
1
0

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