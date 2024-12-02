Названы три клуба, в которых Мудрик может продолжить свою карьеру
Украинец может перебраться в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" может избавиться от Михаила Мудрика в январское трансферное окно.
Согласно информации от источников издания CaughtOffside, 23-летний украинец, которому не удается стать основным игроком "Челси", может покинуть "Стэмфорд Бридж" в ближайшее время. Известно, что сразу несколько клубов активно следят за его ситуацией в клубе.
Сообщается, что в январе Мудрик может уйти в аренду, поскольку им интересуется английский "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас". Также сообщается об интересе к вингеру со стороны "Барселоны".
"Челси" готов продать Мудрика, но руководство клуба не спешит с таким решением и сперва хочет отдать игрока в аренду. Его действующий контракт с «синими» рассчитан до июня 2031 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Михаил принял участие в 15 матчах на клубном уровне, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Петряк прокомментировал свое скандальное удаление в матче с Александрией
- В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник
- "У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне
- Россиянин Головин — о том, что Трубин не пожал ему руку: Вообще все равно, насрать
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Заря - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.12.2024
Комментарии 1