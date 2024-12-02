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Сборная Германии хочет заиграть 17-летнего украинского вундеркинда из Байера

Наши за границей

Артем Степанов заигран за юношеские сборные Украины, но не за национальную

Сборная Германии хочет заиграть 17-летнего украинского вундеркинда из Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

17-летнего украинского форварда "Байера" Артема Степанова хотят заиграть за сборную Германии. Об этом заявил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Несколько связанных с украинским футболом, но не связанных друг с другом людей подтвердили мне информацию, что Степанова действительно хотят заиграть за сборную Германии. И что там это серьезно", – сказал Вацко.

Напомним, что Степанов был заигран за юношеский сборные Украины U-17 и U-19.

Недавно форвард дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет, 3 месяцев и 16 дней, став самым молодым украинцем в истории ЛЧ.

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Германия Байер (Леверкузен) Артем Степанов
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1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
02.12.2024 в 19:56
Вот сцуки
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
02.12.2024 в 19:56
Вот сцуки
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0
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JudgeDredd (Київ)
02.12.2024 в 20:02
Хто саме? Німці, які думають про можливе посилення чи наше керівництво, яке звично хлопає вухами?
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