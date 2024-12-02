Сборная Германии хочет заиграть 17-летнего украинского вундеркинда из Байера

17-летнего украинского форварда "Байера" Артема Степанова хотят заиграть за сборную Германии. Об этом заявил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Несколько связанных с украинским футболом, но не связанных друг с другом людей подтвердили мне информацию, что Степанова действительно хотят заиграть за сборную Германии. И что там это серьезно", – сказал Вацко.

Напомним, что Степанов был заигран за юношеский сборные Украины U-17 и U-19.