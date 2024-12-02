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"Буду верить до последнего дня", - Цыганков в Инстаграм обратился к болельщикам

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Украинец снова страдает от травм

"Буду верить до последнего дня", - Цыганков в Инстаграм обратился к болельщикам

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Циганков после очередного пропущенного из-за травмы матча (2:2 с "Вильярреалом") в Инстагарм обратился к болельщикам.

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"Я буду пытаться и верить до последнего дня", – написал Виктор.

Напомним, что в текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл в 10-ти играх за "Жирону", в которых забил гол и отметился голевой передачей.

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