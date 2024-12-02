"Буду верить до последнего дня", - Цыганков в Инстаграм обратился к болельщикам
Украинец снова страдает от травм
фото из соцсетей
Украинский вингер "Жироны" Виктор Циганков после очередного пропущенного из-за травмы матча (2:2 с "Вильярреалом") в Инстагарм обратился к болельщикам.
Читайте такжеВиктор Цыганков не попал в заявку испанской Жироны на ближайший матч. Клуб назвал причину
"Я буду пытаться и верить до последнего дня", – написал Виктор.
Напомним, что в текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл в 10-ти играх за "Жирону", в которых забил гол и отметился голевой передачей.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Роналду переехал в новый дом в Саудовской Аравии
- Глава МИД Венгрии Сийярто поехал в РФ и встретился с Лавровым: Войну нельзя завершить на поле боя.
- Не стало легендарного вратаря. На 66 году ушел из жизни бывший победитель КЕЧ-1986
- Итальянский журналист: Рома – не команда Довбика. Он всегда опаздывает, не хватает спортивной злости
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Два клуба УПЛ стимулируют соперников Шахтера в матчах чемпионата. Журналист назвал суммы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн