"Буду верить до последнего дня", - Цыганков в Инстаграм обратился к болельщикам

Украинский вингер "Жироны" Виктор Циганков после очередного пропущенного из-за травмы матча (2:2 с "Вильярреалом") в Инстагарм обратился к болельщикам.

Читайте также Виктор Цыганков не попал в заявку испанской Жироны на ближайший матч. Клуб назвал причину

"Я буду пытаться и верить до последнего дня", – написал Виктор.

Напомним, что в текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл в 10-ти играх за "Жирону", в которых забил гол и отметился голевой передачей.