Рома против Аталанты. Известно, есть ли в старте Довбик
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Календарь 14-тура Серии А закрывается матчем понедельника, в котором "Рома" примет "Аталанту".
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд. В старте римлян выйдет украинский форвард Роман Довбик.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? La nostra formazione per #RomaAtalanta— AS Roma (@OfficialASRoma) December 2, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/RMd9LasVe5
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник
- "У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне
- "Откровенно топит за судей и за одну команду". Капитан Черноморца напал на комментатора матча с Александрией
- Михаил Мудрик снова забивает в Лиге Конференций. ВИДЕО
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Названы три клуба, в которых Мудрик может продолжить свою карьеру
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн