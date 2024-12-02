  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Рома против Аталанты. Известно, есть ли в старте Довбик
В тренде

Рома против Аталанты. Известно, есть ли в старте Довбик

Наши за границей

Стартовые составы команд

Рома против Аталанты. Известно, есть ли в старте Довбик

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 14-тура Серии А закрывается матчем понедельника, в котором "Рома" примет "Аталанту".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд. В старте римлян выйдет украинский форвард Роман Довбик.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Раньери пока без побед. Рома - Аталанта. Текстовая трансляция матча Серии А
yellow-arrow
Сборная Германии хочет заиграть 17-летнего украинского вундеркинда из Байера
yellow-arrow
Названы три клуба, в которых Мудрик может продолжить свою карьеру
Аталанта (Бергамо) Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости