Украинский тренер в Кыргызстане в следующем сезоне не рассчитывает на нескольких земляков

Успешным оказалось появление украинского тренера Сергея Пучкова в кыргызстанском футболе. Став у руля "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада, 62-летний специалист сумел сначала победить с этой командой в финале Кубка Кыргызстана, а затем добыть в борьбе комплект бронзовых медалей.

О своей деятельности в далекой азиатской стране Пучков рассказал корреспонденту UA-Футбол в интервью.

– В Кыргызстане чемпионат проходит по системе "весна – осень", – говорит он. – Пять дней назад сезон-2024 финишировал. Отрезок в три месяца, сколько я провел в "Мурас Юнайтед" с момента появления в нем, прошел удачно. Проведя с командой две недели в самом начале моей деятельности в кыргызстанском футболе, удалось выиграть почетный трофей – национальный Кубок. Кстати, второй раз подряд. Что интересно: в прошлом году в финале розыгрыша "Мурас Юнайтед" взял верх над клубом "Абдыш-Ата", который уже не первый год становится чемпионом страны. В этом же году нашей команде удалось обыграть его в финале снова. Если оценивать сезон в общем, то в отведенном мне отрезке времени нам редко приходилось терять очки.

- В одном из интервью вы говорили, что "Мурас Юнайтед" попытается побороться за серебро чемпионата Кыргызстана. Что помешало?

– На тот момент, когда я приехал в Джалал-Абад, команда делила третье-четвертое места с "Алаем" из Оша, отставая от "Дордоя" из столицы Кыргызстана Бишкека на восемь очков. Для непродолжительной турнирной дистанции, которую ожидалось мне пройти вместе с "Мурас Юнайтед" на протяжении девяти туров, это большой отрыв. "Дордой" – команда непростая, поэтому очки теряла редко. Так что в заочном соперничестве догнать и перегнать ее не удалось. Хотя мы пытались сократить отставание, но получилось лишь до пяти пунктов. А вот от конкурента в борьбе за бронзу, "Алая", оторвались на целых семь! Ребята – молодцы, старались. И их старания не прошли даром.

– Какую тактическую схему применял "Мурас Юнайтед" под вашим руководством?

- Регулярно использовал 4-4-2. Лишь однажды, в начале игры с "Дордоем", попробовал 3-5-2. Она вроде бы неплохая, однако я понял, что мои подопечные не до конца понимают то, что я хотел бы видеть. Так что по ходу игры пришлось перестраиваться на уже привычную 4-4-2.

– В сезоне-2024 за вашу команду играла большая группа украинских легионеров. Все ли они останутся на следующий сезон?

– У всех футболистов 1 декабря закончились контракты. Недавно я предоставил руководству клуба список футболистов, в которых заинтересован в следующем чемпионате. В нем нет Александра Голикова и Евгения Терзи. Еще раньше, осенью, команду покинул Кирилл Процишин. Еще четверо украинцев в списке: Андрей Мищенко, Игорь Гончар, Юрий Матэ и Олег Марчук. Уже сегодня мои мысли связаны с комплектацией и проведением зимних тренировочных сборов. Они будут проходить в Турции.

– Вы уже получили бронзовые медали?

– Да. Их нам вручили по завершении заключительного матча чемпионата с "Алаем". Мы в нем победили 3:1, хотя его результат уже не имел никакого значения в распределении мест – бронзу мы завоевали досрочно, за тур до финиша. После финального свистка мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков презентовал мне, моему ассистенту Игорю Покаринину и футбольному менеджеру из Днепра Дмитрию Котику, способствовавшему проведению переговоров между мной и президентом "Мурас Юнайтед" Айбеком Алибаевым, ценные подарки. Ими стали два элемента национального наряда киргизов – войлочные головной убор и халат. В Кыргызстане это традиционная мужская одежда. В тот же вечер "Мурас Юнайтед" в полном составе был приглашен на торжественный банкет, организованный в честь бронзового успеха в чемпионате.