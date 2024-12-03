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Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда

Наши за границей
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Германия, якобы, предлагает украинцу сменить гражданство

Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал информацию о том, что Германия хочет заиграть украинского нападающего "Байера" - 17-летнего Артема Степанова.

- Я такое слышал еще давно от разных источников - что, то ли Степанов хочет играть за сборную Германии, то ли сами немцы хотят его натурализовать, но это не ко мне вопрос.

- А вы разговаривали со Степановым на эту тему?

- Нет. Когда он был в сборной, мы общались только по футбольным моментам.

- Вы планировали вызвать Степанова на следующий сбор?

- Да, он вызывался во все возрастные категории. Степанов - игрок сборной Украины U-17, и вопрос только в одном: есть ли желание и мотивация у самого Артема играть за Украину. Если есть, то это хорошо, а если нет, то это его выбор, и мы не можем на него давить. Возможно, он себя уже немцем чувствует.

Сейчас немцы в лучшей ситуации, чем мы, чтобы давить на Степанова, потому что Артем живет и играет в Германии, его отец получил работу в Байере. В Украине их ничто не держит, здесь идет война, - объяснил Михайленко.

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Украина U-19 Дмитрий Михайленко Байер (Леверкузен) Артем Степанов
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
03.12.2024 в 11:29
Лет через 5 об этой звезде сборной Германии никто и не вспомнит, но похайповать нужно. Можно хоть имя хоть одного футболиста из немецкой молодёжки без немецкого паспорта?
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Комментарии 2
Andrumas (Düsseldorf)
03.12.2024 в 11:29
Лет через 5 об этой звезде сборной Германии никто и не вспомнит, но похайповать нужно. Можно хоть имя хоть одного футболиста из немецкой молодёжки без немецкого паспорта?
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djumba (Мелитополь)
03.12.2024 в 11:06
Ахах, молодці в УАФ... Ніхто з малилм навіть не розмовляв на цю тему, але якщо що, то винен звісно він, що х""ий патриот... Прально, хай в збірній Суркіс з Шевченком грають, наші майбутні зірки!
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