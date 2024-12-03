Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда
Германия, якобы, предлагает украинцу сменить гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал информацию о том, что Германия хочет заиграть украинского нападающего "Байера" - 17-летнего Артема Степанова.
- Я такое слышал еще давно от разных источников - что, то ли Степанов хочет играть за сборную Германии, то ли сами немцы хотят его натурализовать, но это не ко мне вопрос.
- А вы разговаривали со Степановым на эту тему?
- Нет. Когда он был в сборной, мы общались только по футбольным моментам.
- Вы планировали вызвать Степанова на следующий сбор?
- Да, он вызывался во все возрастные категории. Степанов - игрок сборной Украины U-17, и вопрос только в одном: есть ли желание и мотивация у самого Артема играть за Украину. Если есть, то это хорошо, а если нет, то это его выбор, и мы не можем на него давить. Возможно, он себя уже немцем чувствует.
Сейчас немцы в лучшей ситуации, чем мы, чтобы давить на Степанова, потому что Артем живет и играет в Германии, его отец получил работу в Байере. В Украине их ничто не держит, здесь идет война, - объяснил Михайленко.
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