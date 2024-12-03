Кто? Довбик играл во втором тайме матча против Аталанты с надписью "Dobvik"
Какая-то путаница
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Вчера состоялся последний матч 14-го тура Серии А сезона 2024/25. По его итогам "Рома" потерпела домашнее поражение от "Аталанты" со счетом 0:2.
Непонятный конфуз во время игры произошел с фамилией форварда "волков" Артема Довбика. В первом тайме украинец играл под фамилией "Dovbyk", однако после перерыва нападающий уже был подписан как "Dobvik".
В конце концов, с таким именем Довбик сыграл 17 минут во втором тайме, и был заменен.
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