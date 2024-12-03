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Кто? Довбик играл во втором тайме матча против Аталанты с надписью "Dobvik"

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Какая-то путаница

Кто? Довбик играл во втором тайме матча против Аталанты с надписью "Dobvik"

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

Вчера состоялся последний матч 14-го тура Серии А сезона 2024/25. По его итогам "Рома" потерпела домашнее поражение от "Аталанты" со счетом 0:2.

Непонятный конфуз во время игры произошел с фамилией форварда "волков" Артема Довбика. В первом тайме украинец играл под фамилией "Dovbyk", однако после перерыва нападающий уже был подписан как "Dobvik".

В конце концов, с таким именем Довбик сыграл 17 минут во втором тайме, и был заменен.

Кто? Довбик играл во втором тайме матча против Аталанты с надписью "Dobvik" - изображение 1

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