"Похож на Холанда". Тренер сборной Украины U-19 дал характеристику Степанову

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко дал характеристику украинскому форварду "Байера" Артему Степанову, а также прокомментировал дебют игрока.

- Опишите профайл Степанова, как футболиста. Его много сравнивают с Холандом.

- Мне кажется, что Артем имитирует игру Холанда и норвежец является для него ориентиром. Степанов очень похож на Эрлинга по антропометрии, координации и скорости, даже прическу сделал, как у норвежца. Артем очень талантлив, физически одарен, у него неплохая техника и понимание игры на атаку.

Но без мяча нужно еще улучшать игру - это проблема всех футболистов его возраста. Пока Степанов не идеал, он молодой парень и ему надо многому учиться, но талант у него большой. Рост 192 см! Понятно, что такую "машину" многие хотят.

- Вы удивились, когда Степанов дебютировал за "Байер" в Лиге чемпионов?

- Меня это не удивило. Здесь важен контекст. Степанов вышел, когда "Байер" побеждал "Зальцбург" со счетом 5:0. Возможно, Алонсо дал отдохнуть Шику, потому что через два дня у "Байера" важный матч Бундеслиги. А может, Степанов своим трудом доказал, что заслужил получить минуты в Лиге чемпионов. На этот вопрос ответить может только главный тренер "Байера", - рассказал Михайленко.