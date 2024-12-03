Как игрока назовешь, так он и сыграет? Наши за границей. Италия

"Пока у нас были силы, мы отвечали им ударом на удар", - так заявил Клаудио Раньери после матча против "Аталанты" (0:2). Напомнив, что в четверг "Рома" играла очень тяжелый матч Лиги Европы в гостях против "Тоттенхэма". "Пока у нас была энергия, мы затрудняли жизнь "Аталанте", заставляя ее производить замены и другие изменения для того, чтобы остановить нас".

"Все три матча против Топ-команд - "Наполи", "Тоттенхэма", "Аталанты" - воодушевили меня и убедили, что мы готовы к борьбе. Я никогда не приму игрока, который хочет сдаться. Мы не должны сдаваться несчастьям, должны бороться за каждый мяч до изнеможения. Мы действительно боролись, и все замены, которые я проводил сегодня, вызваны изнеможением или травмами".

Значит, и замена Артема Довбика на 62-ой минуте вызвана изнеможением. "У нас был шанс Довбика открыть счет. Жаль, что он не достал мяч. Эти эпизоды определяющие и могут повернуть игру в другую сторону. Довбик не играл в сборной из-за проблем, перед этим матчем он сказал мне, что не знает, сумеет ли сыграть, но в итоге отыграл великолепный матч".

"Мне пришлось выполнять замены, но я не мог выпустить тех, кого хотел, поскольку у меня не осталось подходящих полузащитников".

"Рома" с Раньери и вправду борется, вернула расположение болельщиков, наконец-то начавших ее поддерживать в первом домашнем матче третьей каденции Клаудио. Она и вправду жестко боролась с великолепной "Аталантой", играя на равных более 60-ти минут и устроив жесткое бодание без ворот. Но "Аталанта" - уже готовая команда, а мы - еще нет".

Не готов и Довбик. Его физические проблемы после ноябрьского вызова в сборную очевидны. До него, за 2.5 месяца после начала сезона, он забил шесть мячей за "Рому" во всех турнирах, что очень даже неплохо на такой стадии. Темп более 20-ти голов за сезон. С третьего ноября не забил ни одного. Темп сами понимаете какой.

В трех матчах с Раньери он пробил по воротам в целом лишь дважды. Не считая офсайдов. Теоретически можно даже заявить, что система нового тренера Артему не подходит. Тем более, что в каждом из матчей тот изменял тактическую схему с уклоном в оборону. Во втором матче добавил третьего центрального защитника, в третьем добавил третьего опорника вместо атакера.

Вместе с тем, отличные шансы забить у Артема были. В каждом из трех матчей. Но перекладина и плохие касания мяча мешали ему. В матче против "Аталанты" он классно обыгрался с Дибалой и должен был замыкать его "черпачок", но не достал мяч. Также прорвался в штрафную справа на ударную позицию, но потерял равновесие и упал.

В матче против бергамцев был еще и шанс на пенальти в результате столкновения ног с Колашинацем. Спорный момент, поскольку ноги обоих производили движение, шли в контакт. Арбитр свистнул фол Артема в атаке.

Что же касается замен и полузащитников, то можно даже саркастично заявить, что Раньери убрал с поля своего лучшего опорного полузащитника, и именно после его ухода "Рома" развалилась. Поскольку Довбик вновь работал гораздо больше в глубине поля и на флангах, чем на острие, много помогал там, боролся. Обычно играл спиной к воротам и сбрасывал на партнеров.

После его ухода "Аталанта" устроила серию очень опасных контратак, нанесла 12 из 18-ти своих ударов по воротам в матче и забила оба мяча.

По касаниям мяча и передачам этот матч был одним из его лучших в сезоне, а если считать их в среднем за минуту игры - безоговорочно лучшим. 29 касаний, в том числе четыре в штрафной площадке соперника, 20 пасов. 12 единоборств - лучший показатель в команде, пять выигранных - третий. Он даже фолил чаще, чем любой другой игрок его команды - четырежды.

Но неужели это то, что мы должны считать и что должны хвалить, когда говорим о центрфорварде - касания, пасы, единоборства, фолы? При том, что не нанесено ни одного удара по воротам?!

Пожалуй, символична ошибка "Ромы", давшей в этом матче ему футболку с ошибочной аж в двух местах надписью "Dobvik". Соцсети и форумы уже вдоволь насмеялись над этим. В том числе и на тему "из "Жироны" приехала подделка".

По потерям мяча он был худшим на поле - 15, по точности передач - вторым снизу среди игроков стартовых составов обеих команд с 60-ю процентами.

Оценки в прессе - почти поголовно плохие "пятерки". Обычно - единолично худшие в команде, при том, что в целом игроки получали неплохие оценки. Иногда еще один получал "5". Заметили его работу в глубине поля, борьбу, бодания с защитниками, но вновь говорили о его изолированности, а также об усталости. Предлагая даже предоставить ему отдых.

"Рома" на 15-ом месте в Серии А, с 13-ю очками после 14-ти туров, лишь в двух над зоной вылета. Проиграла шестой матч лиги из семи последних впервые с 2005-го года. Проиграла четвертый матч лиги подряд впервые с 2008-го. А следующий матч - против "Лечче", у которого также 13 очков и который в 14-ом туре не проиграл "Ювентусу". Прямая битва за выживание.

Фото - Il Romanista, Getty Images/Global Images Ukraine