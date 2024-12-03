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Инсайдер рассказал о зимних планах Челси относительно Мудрика

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Инсайдер рассказал о зимних планах Челси относительно Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" не намерен отпускать своего вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

По информации источника, украинский футболист недоступен для аренды или продажи в январе, и нет никаких шансов, что он покинет лондонский клуб в середине сезона.

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Отмечается, что "Челси" продолжает поддерживать Мудрика и не рассматривает вариантов с его уходом.

На счету Мудрика 3 забитых мяча и 5 ассистов в 15 матчах на клубном уровне во всех турнирах в текущем сезоне.

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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Александр Бураков
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