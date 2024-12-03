Инсайдер рассказал о зимних планах Челси относительно Мудрика
Хорошие новости для Михаила
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" не намерен отпускать своего вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.
По информации источника, украинский футболист недоступен для аренды или продажи в январе, и нет никаких шансов, что он покинет лондонский клуб в середине сезона.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отмечается, что "Челси" продолжает поддерживать Мудрика и не рассматривает вариантов с его уходом.
На счету Мудрика 3 забитых мяча и 5 ассистов в 15 матчах на клубном уровне во всех турнирах в текущем сезоне.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Ben Jacobs
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ
- Камбек Зори, Украина может потерять талантливого нападающего и поражение Ромы. Главные новости за 2 декабря
- Зеленский: Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых писали американские СМИ
- Забарный против Вулвз: почти 90% выигранной борьбы и соучастие в обоих пропущенных голах. Оценки Ильи и Ярмолюка
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Пономарев: Я тренирую Слюбика и Федора с 3-го класса. Некоторые персоны ничего не сделали в футболе, но совершают систематические нападки на Рух
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн