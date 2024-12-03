Цыганков снова травмировался - известно, сколько пропустит украинский вингер
Украинец вновь угодил в лазарет "Жироны"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков снова выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем.
Украинец пропустит три недели из-за травмы приводящей мышцы. Об этом сообщает испанский журналист Нил Сола со ссылкой на слова тренера команды Мичела.
Также сообщается, что в заявку на матч 1/32 финала Кубка Испании против "Логроньеса" (4 декабря) не попадет Ясер Асприлья, который при этом сможет на выходных сыграть против "Реала" в Ла Лиге (7 декабря).
Напомним, Цыганков лишь недавно залечил травму, но пропустил поединок против "Вильярреала", не попав даже в заявку. В этом сезоне Виктор сыграл в 10-ти играх за "Жирону", в которых забил гол и отметился ассистом.
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