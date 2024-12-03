"Сам пережил это в 2014-м". Трубин рассказал о поддержке юных спортсменов с временно оккупированных территорий
Благотворительная деятельность Анатолия
фото из соцсетей
Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин высказался о своей поддержке украинских детей-спортсменов с временно оккупированных территорий, а также провел параллели со своей жизненной ситуацией. "Как спортсмен у меня есть ответственность поддерживать Украину. Это слова в интервью, это месседжи в соцсетях, это жесты на футбольном поле. Каждый из них важен. Относительно действий. Я поддерживаю украинских детей-спортсменов с временно оккупированных территорий через ежемесячное премирование. Сам пережил это в 2014-м и знаю, как даже небольшая помощь может дать мотивацию. Если хоть один ребенок воплотит свою большую мечту через спорт - все будет не зря. Спорт имеет силу объединять и менять жизнь, и мы должны использовать эту силу сейчас. Знаю, что каждый из присутствующих здесь делает все для этого. Спасибо вам", - сказал Трубин на Международном форуме "Сила спортивной дипломатии". Трубин - уроженец Донецка. В 2014 году Анатолий перешел в молодежную академию "Шахтера" из мариупольской "Азовстали-2".
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Источник:Tribuna.com
Опубликовал: Александр Бураков
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