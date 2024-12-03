Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ
В Испании пишут, что в Реале пишут в долгосрочные перспективы украинца
Фото: twitter.com/realmadrid
По информации испанского источника Elgoldigital, в клубе уже долгое время наблюдают за прогрессом украинца, и сейчас президент клуба Флорентино Перес дал добро на покупку.
Мадридская команда в текущем сезоне испытывает проблемы с игрой в обороне и покупка молодого, но уже опытного украинца сможет на долгое время закрыть проблемную позицию.
Также отмечается, что "Борнмут" не будет отпускать Илью зимой, а летом будет готов отпусть за 50-60 млн евро. И именно "Реал" будет главным претендентом на украинца.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 13 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
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