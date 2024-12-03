Тренер сборной Италии: Мы изучали Довбика, когда играли в квалификации Евро-2024 против Украины

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об украинском нападающем " Ромы " Артеме Довбике.

"Я немного изучил его, когда Италия играла в квалификации на Евро-2024 против Украины. Мы обнаружили, что Довбик очень сильный футболист как технически, так и с точки зрения характера.

Когда такие игроки приезжают играть в Италию, у них у всех возникают трудности, и все они говорят одно и то же: что с точки зрения чтения игры и футбола, адаптации, это немного сложно. Надо дать ему немного больше времени, хотя мне кажется, что он чувствительный, хороший и добрый парень", – сказал Спаллетти.