Тренер сборной Италии: Мы изучали Довбика, когда играли в квалификации Евро-2024 против Украины
Лучано Спаллетти высказался о Довбике
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об украинском нападающем "
"Я немного изучил его, когда Италия играла в квалификации на Евро-2024 против Украины. Мы обнаружили, что Довбик очень сильный футболист как технически, так и с точки зрения характера.
Когда такие игроки приезжают играть в Италию, у них у всех возникают трудности, и все они говорят одно и то же: что с точки зрения чтения игры и футбола, адаптации, это немного сложно. Надо дать ему немного больше времени, хотя мне кажется, что он чувствительный, хороший и добрый парень", – сказал Спаллетти.
Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за "Рому" 18 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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