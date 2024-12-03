Дерби Баварии и Байера в Кубке Германии. 17-летний украинец Степанов в деле. ФОТО
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором "Бавария" примет "Байер".
Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд на матч.
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Украинский нападающий "Байера" Артем Степанов включён в заявку на матч, но начнёт игру на скамейке запасных.
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