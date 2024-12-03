Татарков: Армения – это чемпионат одного города. Где-то середина Первой лиги Украины
Никита Татарков полгода поиграл в Армении
Бывший полузащитник "Кривбасса" Никита Татарков рассказал о своем карьерном опыте в Армении, где он полгода играл за "Пюник".
‒ В течение карьеры вы играли в Армении и Беларуси. Расскажите об этом опыте, уровне футбола и жизни в стране.
‒ Армения – это чемпионат одного города, где все игры проходят в Ереване. Условий нет, только три поля, одно из которых искусственное. Уровень игры такой же. Очень тяжело играть, атмосферы нет. Ощущение, будто постоянные товарищеские матчи играешь. Если сравнивать с Украиной, то это где-то середина Первой лиги. Нормальных по уровню команд там где-то 2-3: "Пюник", "Арарат", больше так и не назову.
‒ Почему только на полгода задержались в Армении?
– Не понравилось, ехал посмотреть, как там будет. Обещали нормальные условия, но ожидания не оправдались. Попробовал и уехал.
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