Цитаишвили помог Гранаде выйти в следующий круг Кубка Испании. На счету грузина гол с пенальти

"Гранада" с трудом прошла "Сарагосу" во втором круге Кубка Испании.

По итогам основного времени и овертаймов команды расписали ничью, а в серии пенальти сильнее оказалась "Гранада". Один из голов за "красно-белых" забил арендованный у "Динамо" грузинский вингер Георгий Цитаишвили.

В этом сезоне Цитаишвили провел 15 игр на клубном уровне, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

"Сарагоса" – "Гранада" – 2:2 (по пен. – 4:5)

Голы: Арес 18, 45+3 - Вайссман 42, Клементе 45 (автогол)

Нереализованный пенальти: Мари 28 ("Сарагоса")