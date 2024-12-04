Цитаишвили помог Гранаде выйти в следующий круг Кубка Испании. На счету грузина гол с пенальти
Не подвел команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Гранада" с трудом прошла "Сарагосу" во втором круге Кубка Испании.
По итогам основного времени и овертаймов команды расписали ничью, а в серии пенальти сильнее оказалась "Гранада". Один из голов за "красно-белых" забил арендованный у "Динамо" грузинский вингер Георгий Цитаишвили.
В этом сезоне Цитаишвили провел 15 игр на клубном уровне, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.
"Сарагоса" – "Гранада" – 2:2 (по пен. – 4:5)
Голы: Арес 18, 45+3 - Вайссман 42, Клементе 45 (автогол)
Нереализованный пенальти: Мари 28 ("Сарагоса")
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Немецкие войска могут оказаться в Украине. Глава МИД страны назвала условие для этого
- Линекер – Родри о Золотом мяче 1986: Меня ограбили. Выиграл тот, о ком ты никогда не слышал – Игорь Беланов
- Цыганык: Терпение заканчивается. Герреро выглядит совершенно инородным телом в Динамо
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Акценты. Цирковой скандал, или скандал циркачей? Черноморец vs Волочай
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000