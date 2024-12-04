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Цитаишвили помог Гранаде выйти в следующий круг Кубка Испании. На счету грузина гол с пенальти

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Не подвел команду

Цитаишвили помог Гранаде выйти в следующий круг Кубка Испании. На счету грузина гол с пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Гранада" с трудом прошла "Сарагосу" во втором круге Кубка Испании.

По итогам основного времени и овертаймов команды расписали ничью, а в серии пенальти сильнее оказалась "Гранада". Один из голов за "красно-белых" забил арендованный у "Динамо" грузинский вингер Георгий Цитаишвили.

В этом сезоне Цитаишвили провел 15 игр на клубном уровне, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

"Сарагоса" – "Гранада" – 2:2 (по пен. – 4:5)

Голы: Арес 18, 45+3 - Вайссман 42, Клементе 45 (автогол)

Нереализованный пенальти: Мари 28 ("Сарагоса")

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Сарагоса Кубок Испании Гранада пенальти гол Георгий Цитаишвили
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