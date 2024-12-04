Вингер Динамо может продолжить карьеру в Болгарии

Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который сейчас играет на правах аренды за испанскую "Гранаду", может сменить клубную прописку.

Как сообщает Gol.bg, софийский "ЦСКА" ведет переговоры с киевлянами о подписании 24-летнего футболиста. Другие детали потенциального перехода - аренда, или полноценный трансфер - источник не указывает.

Цитаишвили присоединился к "Гранаде" летом 2024 года. Арендное соглашение с испанцами рассчитано на один год. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Трудовое соглашение Георгия с "Динамо", согласно Transfermarkt, истекает летом 2026 года.