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Вингер Динамо может продолжить карьеру в Болгарии

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Неожиданный вариант

Вингер Динамо может продолжить карьеру в Болгарии

Фото: ФК Динамо Киев

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Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который сейчас играет на правах аренды за испанскую "Гранаду", может сменить клубную прописку.

Как сообщает Gol.bg, софийский "ЦСКА" ведет переговоры с киевлянами о подписании 24-летнего футболиста. Другие детали потенциального перехода - аренда, или полноценный трансфер - источник не указывает.

Цитаишвили присоединился к "Гранаде" летом 2024 года. Арендное соглашение с испанцами рассчитано на один год. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Трудовое соглашение Георгия с "Динамо", согласно Transfermarkt, истекает летом 2026 года.

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ЦСКА (София) Динамо (Киев) Гранада Георгий Цитаишвили
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Источник:
Gol.bg
Опубликовал: Алина Ерофеева
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