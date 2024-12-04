Вингер Динамо может продолжить карьеру в Болгарии
Неожиданный вариант
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который сейчас играет на правах аренды за испанскую "Гранаду", может сменить клубную прописку.
Как сообщает Gol.bg, софийский "ЦСКА" ведет переговоры с киевлянами о подписании 24-летнего футболиста. Другие детали потенциального перехода - аренда, или полноценный трансфер - источник не указывает.
Цитаишвили присоединился к "Гранаде" летом 2024 года. Арендное соглашение с испанцами рассчитано на один год. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Трудовое соглашение Георгия с "Динамо", согласно Transfermarkt, истекает летом 2026 года.
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