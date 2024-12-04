  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Жена Цыганкова: Мало кто знает о титанической работе, которую Виктор выполняет каждый день
В тренде

Жена Цыганкова: Мало кто знает о титанической работе, которую Виктор выполняет каждый день

Наши за границей

Романа Цыганкова поддержала своего мужа

Жена Цыганкова: Мало кто знает о титанической работе, которую Виктор выполняет каждый день

Фото: instagram.com/manaromana8

Новина українською

Жена вингера "Жироны" и сборной Украины Виктора Цыганкова - Романа выразила поддержку своему мужу, который снова выбыл на длительный срок из-за травмы.

"Тяжести предназначены для плеч, достаточно сильных, чтобы их нести. Ты, Виктор Цыганков, не любишь много говорить, ведь веришь, что слова значат меньше, чем действия. Именно поэтому я пишу это без твоего разрешения.

Мало кто знает о той титанической работе, которую ты выполняешь каждый день, чтобы быть там, где ты хочешь. Ты выбрал путь профессионального спортсмена и остаешься верен этому выбору без исключений, независимо от того, что приносит твоя карьера.

А еще есть мнение тех, кто считает, что они "знают". Но, несмотря ни на что, ты продолжаешь делать свое дело, потому что в конце дня только ты знаешь, что нужно, чтобы пройти свой уникальный путь и справиться с препятствиями на нем.

Помните, вы не побываете на месте другого человека, вы не сможете по-настоящему судить о нем", - написала Романа Цыганкова.

Ранее сообщалось, что у 27-летнего Цыганкова повреждение приводящей мышцы бедра. Прогнозируемые сроки восстановления - три недели.

Жена Цыганкова: Мало кто знает о титанической работе, которую Виктор выполняет каждый день - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Цитаишвили помог Гранаде выйти в следующий круг Кубка Испании. На счету грузина гол с пенальти
yellow-arrow
Вингер Динамо может продолжить карьеру в Болгарии
yellow-arrow
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости