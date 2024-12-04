Жена Цыганкова: Мало кто знает о титанической работе, которую Виктор выполняет каждый день

Жена вингера "Жироны" и сборной Украины Виктора Цыганкова - Романа выразила поддержку своему мужу, который снова выбыл на длительный срок из-за травмы.

"Тяжести предназначены для плеч, достаточно сильных, чтобы их нести. Ты, Виктор Цыганков, не любишь много говорить, ведь веришь, что слова значат меньше, чем действия. Именно поэтому я пишу это без твоего разрешения.

Мало кто знает о той титанической работе, которую ты выполняешь каждый день, чтобы быть там, где ты хочешь. Ты выбрал путь профессионального спортсмена и остаешься верен этому выбору без исключений, независимо от того, что приносит твоя карьера.

А еще есть мнение тех, кто считает, что они "знают". Но, несмотря ни на что, ты продолжаешь делать свое дело, потому что в конце дня только ты знаешь, что нужно, чтобы пройти свой уникальный путь и справиться с препятствиями на нем.

Помните, вы не побываете на месте другого человека, вы не сможете по-настоящему судить о нем", - написала Романа Цыганкова.