Жена Цыганкова: Мало кто знает о титанической работе, которую Виктор выполняет каждый день
Романа Цыганкова поддержала своего мужа
Фото: instagram.com/manaromana8
Жена вингера "Жироны" и сборной Украины Виктора Цыганкова - Романа выразила поддержку своему мужу, который снова выбыл на длительный срок из-за травмы.
"Тяжести предназначены для плеч, достаточно сильных, чтобы их нести. Ты, Виктор Цыганков, не любишь много говорить, ведь веришь, что слова значат меньше, чем действия. Именно поэтому я пишу это без твоего разрешения.
Мало кто знает о той титанической работе, которую ты выполняешь каждый день, чтобы быть там, где ты хочешь. Ты выбрал путь профессионального спортсмена и остаешься верен этому выбору без исключений, независимо от того, что приносит твоя карьера.
А еще есть мнение тех, кто считает, что они "знают". Но, несмотря ни на что, ты продолжаешь делать свое дело, потому что в конце дня только ты знаешь, что нужно, чтобы пройти свой уникальный путь и справиться с препятствиями на нем.
Помните, вы не побываете на месте другого человека, вы не сможете по-настоящему судить о нем", - написала Романа Цыганкова.
Ранее сообщалось, что у 27-летнего Цыганкова повреждение приводящей мышцы бедра. Прогнозируемые сроки восстановления - три недели.
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