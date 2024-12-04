Традиционно. Известно, выйдут ли Миколенко и Мудрик в составах своих команд на матчи 14-го тура АПЛ
В Англии сегодня матчи 14-го тура
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 4 декабря, в
В одном из них "Эвертон" примет "Вулверхэмптон", и украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно выйдет в старте своей команды.
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В еще одном матче "Саутгемптон" примет "Челси". И украинский вингер "синих" Михаил Мудрик и вовсе не попал в заявку на этот матч.
Напомним, что оба матча начнутся в 21:30.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Your Chelsea. ✊#CFC | #SOUCHE pic.twitter.com/ODVgnSgKP9— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 4, 2024
Tonight's Toffees to face @Wolves! ????⚪️ pic.twitter.com/cRAQjnPNaQ— Everton (@Everton) December 4, 2024
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