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Традиционно. Известно, выйдут ли Миколенко и Мудрик в составах своих команд на матчи 14-го тура АПЛ

Наши за границей
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В Англии сегодня матчи 14-го тура

Традиционно. Известно, выйдут ли Миколенко и Мудрик в составах своих команд на матчи 14-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 декабря, в АПЛ состоятся несколько матчей 14-го тура, два из которых наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Эвертон" примет "Вулверхэмптон", и украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно выйдет в старте своей команды.

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В еще одном матче "Саутгемптон" примет "Челси". И украинский вингер "синих" Михаил Мудрик и вовсе не попал в заявку на этот матч.

Напомним, что оба матча начнутся в 21:30.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Саутгемптон" - "Челси".

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