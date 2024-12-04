Традиционно. Известно, выйдут ли Миколенко и Мудрик в составах своих команд на матчи 14-го тура АПЛ

Сегодня, 4 декабря, в АПЛ состоятся несколько матчей 14-го тура, два из которых наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Эвертон" примет "Вулверхэмптон", и украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко традиционно выйдет в старте своей команды.

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В еще одном матче "Саутгемптон" примет "Челси". И украинский вингер "синих" Михаил Мудрик и вовсе не попал в заявку на этот матч.

Напомним, что оба матча начнутся в 21:30.