Неожиданно: Зинченко в старте Арсенала против МЮ, Ярмолюк - в старте Брентфорда на Виллу
А команда Ярмолюка сыграет с Виллой
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 4 декабря, в
В одном из них "Арсенал" примет "Манчестер Юнайтед", и украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на этот поединок.
В еще одном матче "Астон Вилла" примет "Брентфорд". И украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк также выйдет в стартовом составе!
Напомним, что оба матча начнутся в 22:15.
UA-Футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 4, 2024
???? Kiwior partners Saliba
⚓️ Partey in the middle
⚡️ Martinelli down the wing
Let's raise the levels, Gunners ????
???? Your Bees to take on Aston Villa#AVLBRE pic.twitter.com/cqEwYXSecg— Brentford FC (@BrentfordFC) December 4, 2024
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