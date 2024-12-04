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Неожиданно: Зинченко в старте Арсенала против МЮ, Ярмолюк - в старте Брентфорда на Виллу

Наши за границей
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А команда Ярмолюка сыграет с Виллой

Неожиданно: Зинченко в старте Арсенала против МЮ, Ярмолюк - в старте Брентфорда на Виллу

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 декабря, в АПЛ состоятся несколько матчей 14-го тура, два из которых наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Арсенал" примет "Манчестер Юнайтед", и украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на этот поединок.

В еще одном матче "Астон Вилла" примет "Брентфорд". И украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк также выйдет в стартовом составе!

Напомним, что оба матча начнутся в 22:15.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - " Манчестер Юнайтед ".

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