Неожиданно: Зинченко в старте Арсенала против МЮ, Ярмолюк - в старте Брентфорда на Виллу

Сегодня, 4 декабря, в АПЛ состоятся несколько матчей 14-го тура, два из которых наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них "Арсенал" примет "Манчестер Юнайтед", и украинский защитник "канониров" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на этот поединок.

В еще одном матче "Астон Вилла" примет "Брентфорд". И украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк также выйдет в стартовом составе!

Напомним, что оба матча начнутся в 22:15.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - " Манчестер Юнайтед ".

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Kiwior partners Saliba

⚓️ Partey in the middle

⚡️ Martinelli down the wing



Let's raise the levels, Gunners ????