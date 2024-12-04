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Матч Атлетика против Реала. Куртуа на своем месте. Лунин - тоже

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Стартовые составы команд

Матч Атлетика против Реала. Куртуа на своем месте. Лунин - тоже

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 декабря, в Ла Лиге состоится матч 19-го тура, в котором "Атлетик" примет "Реал".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Место в воротах мадридцев ожидаемо занял Тибо Куртуа. Украинец Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Атлетик" - "Реал".

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