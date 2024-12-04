Матч Атлетика против Реала. Куртуа на своем месте. Лунин - тоже
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 4 декабря, в
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Место в воротах мадридцев ожидаемо занял Тибо Куртуа. Украинец Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Напомним, что UA-Футбол проведет
????✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) December 4, 2024
???? @Athletic_en#AthleticRealMadrid pic.twitter.com/vBdel2MGGt
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