Украинец Слована забил свой дебютный гол в чемпионате Словакии
Игнатенко забил, Слован разгромил Комарно
Фото: skslovan.com
В среду, 4 декабря, состоялся матч 12-го тура чемпионата Словакии, в котором "Слован" принимал "Комарно".
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Украинский хавбек "Слована" Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе и смог забить гол на 33-й минуте. В итоге, матч завершился разгромом" Комарно" со счетом 6:0.
Отметим, что для Игнатенко это первый гол в чемпионате Словакии за "Слован" в 9 матчах, хотя ранее он и забивал в Кубке страны.
"Слован" лидирует в чемпионате, набрав 41 очко и на 4 балла опережает Жилину.
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