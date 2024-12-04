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Украинец Слована забил свой дебютный гол в чемпионате Словакии

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Игнатенко забил, Слован разгромил Комарно

Украинец Слована забил свой дебютный гол в чемпионате Словакии

Фото: skslovan.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 4 декабря, состоялся матч 12-го тура чемпионата Словакии, в котором "Слован" принимал "Комарно".

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Украинский хавбек "Слована" Даниил Игнатенко вышел на поле в стартовом составе и смог забить гол на 33-й минуте. В итоге, матч завершился разгромом" Комарно" со счетом 6:0.

Отметим, что для Игнатенко это первый гол в чемпионате Словакии за "Слован" в 9 матчах, хотя ранее он и забивал в Кубке страны.

"Слован" лидирует в чемпионате, набрав 41 очко и на 4 балла опережает Жилину.

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Слован (Братислава) Даниил Игнатенко
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