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Дело не в тренерском решении. Известно, почему Мудрик пропускает матч с Саутгемптоном

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Михаил подхватил вирус

Дело не в тренерском решении. Известно, почему Мудрик пропускает матч с Саутгемптоном

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна причина отсутствия украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в матче 14-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Как сообщает Трибуна, у украинца вирус, из-за которого он и остался вне игры.

Сколько пропустит Мудрик, пока неясно.

Напомним, что на счету Мудрика 3 забитых мяча и 5 ассистов в 15 матчах на клубном уровне во всех турнирах в текущем сезоне.

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Отметим, что несмотря на отсутствие украинца, UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Саутгемптон" - "Челси".

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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