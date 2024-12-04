Дело не в тренерском решении. Известно, почему Мудрик пропускает матч с Саутгемптоном
Михаил подхватил вирус
Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна причина отсутствия украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в матче 14-го тура АПЛ против "Саутгемптона".
Как сообщает Трибуна, у украинца вирус, из-за которого он и остался вне игры.
Сколько пропустит Мудрик, пока неясно.
Напомним, что на счету Мудрика 3 забитых мяча и 5 ассистов в 15 матчах на клубном уровне во всех турнирах в текущем сезоне.
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Отметим, что несмотря на отсутствие украинца,
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