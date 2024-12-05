  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Арсенал и Брентфорд сыграли свои матчи. Известны оценки украинских игроков
В тренде

Арсенал и Брентфорд сыграли свои матчи. Известны оценки украинских игроков

Наши за границей
Обновлено

Сколько же поставили украинцам

Арсенал и Брентфорд сыграли свои матчи. Известны оценки украинских игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известны оценки украинских игроков, полученные в матчах "Арсенала" и "Брентфорда".

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч против "Манчестер Юнайтед". Один раз ударил по воротам противника, но удар заблокировали.

Футболист "Арсенала" получил жёлтую карточку на 66-й минуте и ушёл с поля на 71-й – Микель Артета заменил защитника на Микеля Мерино.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинец получил 6,7 баллов от WhoScored и 6,6 баллов от SofaScore.

Арсенал и Брентфорд сыграли свои матчи. Известны оценки украинских игроков - изображение 1

Арсенал и Брентфорд сыграли свои матчи. Известны оценки украинских игроков - изображение 2

"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:0.

Егор Ярмолюк вышел со старта на матч против "Астон Виллы" и был заменён на 64-й минуте. Полузащитник нанёс один удар по воротам соперников, и он был заблокирован.

Футболист "Брентфорда" получил 6,4 балла от WhoScored и 6,8 баллов от SofaScore.

Арсенал и Брентфорд сыграли свои матчи. Известны оценки украинских игроков - изображение 3

Арсенал и Брентфорд сыграли свои матчи. Известны оценки украинских игроков - изображение 4

"Брентфорд" уступил "Астон Вилле" со счётом 1:3.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Астон Вилла – Брентфорд 3:1. Без шансов для Ярмолюка и компании
yellow-arrow
Украинец Слована забил свой дебютный гол в чемпионате Словакии
yellow-arrow
Дело не в тренерском решении. Известно, почему Мудрик пропускает матч с Саутгемптоном
Александр Зинченко Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости