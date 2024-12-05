Арсенал и Брентфорд сыграли свои матчи. Известны оценки украинских игроков
Сколько же поставили украинцам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известны оценки украинских игроков, полученные в матчах "Арсенала" и "Брентфорда".
Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч против "Манчестер Юнайтед". Один раз ударил по воротам противника, но удар заблокировали.
Футболист "Арсенала" получил жёлтую карточку на 66-й минуте и ушёл с поля на 71-й – Микель Артета заменил защитника на Микеля Мерино.
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Украинец получил 6,7 баллов от WhoScored и 6,6 баллов от SofaScore.
"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:0.
Егор Ярмолюк вышел со старта на матч против "Астон Виллы" и был заменён на 64-й минуте. Полузащитник нанёс один удар по воротам соперников, и он был заблокирован.
Футболист "Брентфорда" получил 6,4 балла от WhoScored и 6,8 баллов от SofaScore.
"Брентфорд" уступил "Астон Вилле" со счётом 1:3.
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