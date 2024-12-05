Воспитанник Ромы – о Довбике: Игрок, за которого заплатили такую ​​сумму, должен что-то приносить команде

Бывший полузащитник "Ромы" Фабрицио Ромондини прокомментировал игру украинского форварда "волков".

"Мне он не нравится, но в игре с "Тоттенхэмом", который не лучшим образом играл без мяча, Довбик действовал правильно, мог забить гол или по крайней мере создать опасность воротам".

“Я вижу, что ему тяжело, он выпадает из игры, мало борется. Игрок, за которого заплатили такую ​​сумму, должен что-то приносить команде", – сказал Ромондини.

Фабрицио начинал профессиональную карьеру в составе "джаллоросси" в сезоне 1996/97. Больше всего времени он провел в "Падове" и "Джульяно".