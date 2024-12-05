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Воспитанник Ромы – о Довбике: Игрок, за которого заплатили такую ​​сумму, должен что-то приносить команде

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Воспитанник Ромы – о Довбике: Игрок, за которого заплатили такую ​​сумму, должен что-то приносить команде

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Ромы" Фабрицио Ромондини прокомментировал игру украинского форварда "волков".

"Мне он не нравится, но в игре с "Тоттенхэмом", который не лучшим образом играл без мяча, Довбик действовал правильно, мог забить гол или по крайней мере создать опасность воротам".

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“Я вижу, что ему тяжело, он выпадает из игры, мало борется. Игрок, за которого заплатили такую ​​сумму, должен что-то приносить команде", – сказал Ромондини.

Фабрицио начинал профессиональную карьеру в составе "джаллоросси" в сезоне 1996/97. Больше всего времени он провел в "Падове" и "Джульяно".

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Артем Довбик
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Александр Симченко
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