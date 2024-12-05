Воспитанник Ромы – о Довбике: Игрок, за которого заплатили такую сумму, должен что-то приносить команде
Ожидаемо, что в критике Артема периодически намекают на стоимость трансфера
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Ромы" Фабрицио Ромондини прокомментировал игру украинского форварда "волков".
"Мне он не нравится, но в игре с "Тоттенхэмом", который не лучшим образом играл без мяча, Довбик действовал правильно, мог забить гол или по крайней мере создать опасность воротам".
Читайте такжеИтальянский журналист: Рома – не команда Довбика. Он всегда опаздывает, не хватает спортивной злости
“Я вижу, что ему тяжело, он выпадает из игры, мало борется. Игрок, за которого заплатили такую сумму, должен что-то приносить команде", – сказал Ромондини.
Фабрицио начинал профессиональную карьеру в составе "джаллоросси" в сезоне 1996/97. Больше всего времени он провел в "Падове" и "Джульяно".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дело не в тренерском решении. Известно, почему Мудрик пропускает матч с Саутгемптоном
- Названы доходы Ярославы Магучих за 2024 год
- УПЛ. Александрия – Динамо 0:0. Ничья в пользу Шахтера
- Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ
- Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 04.12.2024
- Шовковский: Мы серьезно и разумно отнеслись к матчу с Александрией
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000