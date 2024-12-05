Рома объяснила неправильное написание фамилии Довбика на футболке

В матче чемпионата Италии против "Аталанты" (0:2) украинский нападающий хозяев Артем Довбик играл в футболке, на которой его фамилия была нанесена неправильно.

"Волки" объяснили, что клуб получает уже готовые наклейки с фамилиями упаковками по 100 штук от поставщика, обслуживающего все клубы Серии А. Именно ему следует адресовать все вопросы об ошибках в этих надписях.

Также "джаллоросси" сообщают, что на складе фактически нет неправильных наклеек. Причины ошибки могут быть разными. Не исключают и человеческий фактор в процессе печати.