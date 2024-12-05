Рома объяснила неправильное написание фамилии Довбика на футболке
Был Довбик – стал Добвик
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В матче чемпионата Италии против "Аталанты" (0:2) украинский нападающий хозяев Артем Довбик играл в футболке, на которой его фамилия была нанесена неправильно.
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"Волки" объяснили, что клуб получает уже готовые наклейки с фамилиями упаковками по 100 штук от поставщика, обслуживающего все клубы Серии А. Именно ему следует адресовать все вопросы об ошибках в этих надписях.
Также "джаллоросси" сообщают, что на складе фактически нет неправильных наклеек. Причины ошибки могут быть разными. Не исключают и человеческий фактор в процессе печати.
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Источник:Рома
Опубликовал: Александр Симченко
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янковский ян (Запорожье)
05.12.2024 в 07:24
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