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Рома объяснила неправильное написание фамилии Довбика на футболке

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Был Довбик – стал Добвик

Рома объяснила неправильное написание фамилии Довбика на футболке

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Новина українською

В матче чемпионата Италии против "Аталанты" (0:2) украинский нападающий хозяев Артем Довбик играл в футболке, на которой его фамилия была нанесена неправильно.

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"Волки" объяснили, что клуб получает уже готовые наклейки с фамилиями упаковками по 100 штук от поставщика, обслуживающего все клубы Серии А. Именно ему следует адресовать все вопросы об ошибках в этих надписях.

Также "джаллоросси" сообщают, что на складе фактически нет неправильных наклеек. Причины ошибки могут быть разными. Не исключают и человеческий фактор в процессе печати.

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Артем Довбик
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Источник:
Рома
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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янковский ян (Запорожье)
05.12.2024 в 07:24
Какая то конченная отмазка. Вы же платите бешеные деньги за футболки так и спрашивайте с производителя. Это же просто потому что никто ни за что не несёт ответственности
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Комментарии 3
янковский ян (Запорожье)
05.12.2024 в 07:24
Какая то конченная отмазка. Вы же платите бешеные деньги за футболки так и спрашивайте с производителя. Это же просто потому что никто ни за что не несёт ответственности
Ответить
0
0
Caballero (DC)
05.12.2024 в 06:51
Постачальник не хоче виправити прізвище гравцю, за якого заплатили 30 мільйонів евро.
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1
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Caballero (DC)
05.12.2024 в 06:50
Приниження за три мільйони в рік.
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