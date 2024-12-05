Кварцяный назвал компонент, который нужно улучшить Довбику для успешной игры в Италии
Виталий Кварцяный высказался об украинском форварде "Ромы"
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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о форме украинского форварда.
"Довбик? Когда-то Артем сказал, что я заставлял его много бегать и непонятно для чего. Но все было немного не так. Прежде всего я ему сказал: "Если ты не будешь работать с мячом, уметь обыгрывать соперников, то толку не будет". Артем на меня обижался, спрашивал: "А если я потеряю мяч?" - "Ну и что, я все равно тебя похвалю за то, что ты ищешь моменты". Я знал, что делаю.
Скорость у Довбика была тяжелая, он боялся работать с мячом. Примет спиной к воротам и сразу отдает, как сейчас в "Роме", а надо обыгрывать и бить. Если он исправит этот компонент, то все у него будет хорошо.
Я очень радовался, когда в "Жироне" Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Возможно, ему надо было остаться в "Жироне" или перейти в "Атлетико". Не знаю, кто уговорил Артема выбрать "Рому". Итальянский футбол намного сложнее испанского. Как бы там ни было, я желаю Довбику только успехов. Я о нем хорошего мнения, но ему надо работать над недостатками", - сказал Кварцяный.
В этом сезоне Довбик провел 18 матчей за "Рому" во всех турнирах, забил 6 голов и оформил 1 ассист.
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