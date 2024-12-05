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Экс-тренер Динамо: Мудрик забивает только в Лиге конференций

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Александр Хацкевич высказался относительно лучшего украинского легионера

Экс-тренер Динамо: Мудрик забивает только в Лиге конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич сказал, кого он считает лучшим украинским легионером на данный момент.

"Мудрик забивает только в Лиге конференций, где он один стоит больше, чем все команды [ЛК] вместе взятые. Поэтому легионер месяца однозначно - Забарный. Он играет стабильно, уверенно и у него виден прогресс и потенциал.

Илья перерос уровень "Борнмута"? Это кто говорит, эксперты? Забарный - это тот футболист, который не будет обращать внимания на мнение экспертов, в отличие от большинства игроков. У него свой путь и своя голова на плечах. Именно поэтому он в своем молодом возрасте имеет такой стабильный вид в отличие от тех, кто читает о себе мнения экспертов, но не слушает мнения тренеров", - сказал Хацкевич.

Ранее Хацкевич определил лучшего тренера ноября.

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Александр Хацкевич Челси (Лондон) Борнмут Михаил Мудрик Илья Забарный
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Romedon
05.12.2024 в 15:26
А скільки там все разом Динамо забило?
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Комментарии 2
Romedon
05.12.2024 в 15:26
А скільки там все разом Динамо забило?
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Kondor (Веселе)
05.12.2024 в 15:18
І давно стали прислуховуватись до думки"видатного" тренера Хацкевича?Да таку думку може виказати кожен тренер ,що має динамівське серце
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