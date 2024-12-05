Экс-тренер Динамо: Мудрик забивает только в Лиге конференций

Бывший игрок и главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич сказал, кого он считает лучшим украинским легионером на данный момент.

"Мудрик забивает только в Лиге конференций, где он один стоит больше, чем все команды [ЛК] вместе взятые. Поэтому легионер месяца однозначно - Забарный. Он играет стабильно, уверенно и у него виден прогресс и потенциал.

Илья перерос уровень "Борнмута"? Это кто говорит, эксперты? Забарный - это тот футболист, который не будет обращать внимания на мнение экспертов, в отличие от большинства игроков. У него свой путь и своя голова на плечах. Именно поэтому он в своем молодом возрасте имеет такой стабильный вид в отличие от тех, кто читает о себе мнения экспертов, но не слушает мнения тренеров", - сказал Хацкевич.