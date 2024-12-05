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Шо, опять? СМИ сватают Мудрика в аренду в Барселону

Наши за границей
Обновлено

Снова слухи о зимнем переходе украинца

Шо, опять? СМИ сватают Мудрика в аренду в Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чем ближе к зимнему трансферному окну, тем больше слухов появляется о возможном трансфере 23-летнего вингера "Челси" Михаила Мудрика.

Так, по информации Sportskeeda, украинцем заинтересовалась "Барселона".

Источник пишет о том, что полноценный трансфер украинца каталонцы не потянут, но хотят арендовать Михаила до конца сезона.

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"Сине-гранатовые" планируют усилить свою атакующую линию Мудриком для борьбы за титул в этом сезоне.

В "Челси" якобы тоже готовы рассмотреть вариант с арендой для того, чтобы украинец получал больше игровой практики.

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Добавим, что в этом сезоне Михаил принял участие в 15 матчах на клубном уровне, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 30 миллионов евро.

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Барселона Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Sportskeeda
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 19:58
так вчера ж писали, шо ракету не собираются зимой никуда отдавать
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.12.2024 в 19:58
так вчера ж писали, шо ракету не собираются зимой никуда отдавать
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Bаrcelinius
05.12.2024 в 19:01
Зачем Барсе этот шлемазл? Бред.
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