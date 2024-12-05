Шо, опять? СМИ сватают Мудрика в аренду в Барселону
Снова слухи о зимнем переходе украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Чем ближе к зимнему трансферному окну, тем больше слухов появляется о возможном трансфере 23-летнего вингера "Челси" Михаила Мудрика.
Так, по информации Sportskeeda, украинцем заинтересовалась "
Источник пишет о том, что полноценный трансфер украинца каталонцы не потянут, но хотят арендовать Михаила до конца сезона.
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"Сине-гранатовые" планируют усилить свою атакующую линию Мудриком для борьбы за титул в этом сезоне.
В "Челси" якобы тоже готовы рассмотреть вариант с арендой для того, чтобы украинец получал больше игровой практики.
Добавим, что в этом сезоне Михаил принял участие в 15 матчах на клубном уровне, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 30 миллионов евро.
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