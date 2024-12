Заба в деле. Стартовые составы команд на матч АПЛ Борнмут - Тоттенхэм

Сегодня, 5 декабря, состоится матч 14-го тура АПЛ, в котором "Борнмут" примет "Тоттенхэм".

Мат ч начнется в 22:15 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе хозяев традиционно выйдет украинский центрбек Илья Забарный. Это будет 14-й матч Ильи в текущем сезоне АПЛ, все предыдущие он отыграл от свистка до свистка.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

