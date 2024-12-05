Французский клуб Де Дзерби сохраняет интерес к Мудрику

Французский " Марсель " продолжает сохранять интерес к вингеру "Челси" и сборной Украины Михаилу Мудрику.

Главным тренером "Марселя" является Роберто Де Дзерби, под руководством которого Мудрик играл в "Шахтере", и который хорошо знаком с потенциалом украинца.

Как пишет Onlymercato, этой зимой "Челси" не планирует отпускать вингера, но ситуация может измениться летом – многое будет зависеть от той игры, которую сможет показать украинец на протяжении сезона.

Таким образом, как пишет источник, французский клуб, который давно следит за украинцем, будет готов сделать по нему предложение.

Добавим, что в этом сезоне Михаил принял участие в 15 матчах на клубном уровне, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 30 миллионов евро.