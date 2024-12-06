Известны оценки Забарного в матче против Тоттенхэма
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
5 декабря "Борнмут" сыграл против "Тоттенхэма" в рамках 14-го тура АПЛ.
Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев и отыграл до финального свистка.
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После завершения игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 6.8.
Украинец отдал 78% точных передач, преуспел в одной удачной обводке и сделал 27 касаний к мячу.
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