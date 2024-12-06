"Впервые я провел столько времени на скамейке запасных". Сидорчук вспомнил неудачное начале сезона в Бельгии
Также Сергей прокомментировал новую роль в команде
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Вестерло" украинский полузащитник Сергей Сидорчук пообщался с бельгийскими журналистами. "Приятно вернуться на поле. Первые месяцы сезона были, пожалуй, самыми тяжелыми в моей карьере. Впервые я провел столько времени на скамейке запасных. Вполне логично, что в такой ситуации ты в целом чувствуешь себя не очень хорошо. Каждый футболист хочет играть, чувствовать этот адреналин от игры и поддержку болельщиков. Это как наркотик. Моя новая роль на поле как более атакующего игрока? Она все еще требует некоторой адаптации. Теперь я реже касаюсь мяча, мне нужно лучше следить за ним, больше думать о своих перемещениях и в большей степени работать в прессинге соперника. При этом чаще, чем раньше, случается игра один в один. Я не хочу использовать все эти изменения как оправдание, но чувствую, что мне еще нужно время, чтобы полностью вжиться в свою новую роль. Если говорить о моей игре в последних матчах, то скажу так: могло быть и лучше. А первый тайм против "Кортрейка" вообще был худшим таймом, который я когда-либо видел. И в плане моей игры, и в плане того, как выглядела наша команда в целом. Надеюсь, что смогу показать прогресс в своей новой роли в ближайшие недели", - цитирует Сидорчука dynamo.kiev.ua со ссылкой на Nieuwsblad. Напомним, в начале сезона 33-летний Сидорчук не выходил на поле "Вестерло" более двух месяцев - до конца октября. Всего на счету украинца 6 сыгранных игр в текущей кампании, в которых он отметился двумя ассистами.
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Источник:dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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