Экс-полузащитник Челси поделился мыслями относительно Михаила Мудрика

Бывший полузащитник лондонского "Челси" и сборной Франции Эммануэль Пети поделился мыслями относительно украинского вингера "синих" Михаила Мудрика, назвав английский клуб, который должен подойти 23-летнему игроку.

"Думаю, рано или поздно Мудрику нужно будет принять важное решение. Он пришел в клуб два года назад и что он сделал? Он не прогрессирует и теряет ценный период своей карьеры, его уверенность упала. Михаилу сейчас 23 года, и он теряет слишком много времени. Учитывая новое спортивное направление в "Челси", я не уверен в том, что у него есть будущее в клубе".