Экс-полузащитник Челси поделился мыслями относительно Михаила Мудрика
Посоветовал перейти в другой английский клуб
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Бывший полузащитник лондонского "Челси" и сборной Франции Эммануэль Пети поделился мыслями относительно украинского вингера "синих" Михаила Мудрика, назвав английский клуб, который должен подойти 23-летнему игроку.
"Думаю, рано или поздно Мудрику нужно будет принять важное решение. Он пришел в клуб два года назад и что он сделал? Он не прогрессирует и теряет ценный период своей карьеры, его уверенность упала. Михаилу сейчас 23 года, и он теряет слишком много времени. Учитывая новое спортивное направление в "Челси", я не уверен в том, что у него есть будущее в клубе".
"Тем не менее, я думаю, что "Манчестер Юнайтед" может стать для Мудрика прекрасной возможностью, поскольку он подходит для схемы игры Рубена Аморима. Его 3-4-3 может позволить футболисту играть на "Олд Траффорд" в центре перед нападающим", — добавил легендарный француз.
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В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых ему удалось отличиться 3 голами и 5 ассистами.
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