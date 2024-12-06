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Экс-полузащитник Челси поделился мыслями относительно Михаила Мудрика

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Посоветовал перейти в другой английский клуб

Экс-полузащитник Челси поделился мыслями относительно Михаила Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник лондонского "Челси" и сборной Франции Эммануэль Пети поделился мыслями относительно украинского вингера "синих" Михаила Мудрика, назвав английский клуб, который должен подойти 23-летнему игроку.

"Думаю, рано или поздно Мудрику нужно будет принять важное решение. Он пришел в клуб два года назад и что он сделал? Он не прогрессирует и теряет ценный период своей карьеры, его уверенность упала. Михаилу сейчас 23 года, и он теряет слишком много времени. Учитывая новое спортивное направление в "Челси", я не уверен в том, что у него есть будущее в клубе".

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"Тем не менее, я думаю, что "Манчестер Юнайтед" может стать для Мудрика прекрасной возможностью, поскольку он подходит для схемы игры Рубена Аморима. Его 3-4-3 может позволить футболисту играть на "Олд Траффорд" в центре перед нападающим", — добавил легендарный француз.

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В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых ему удалось отличиться 3 голами и 5 ассистами.

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Источник:
Metro
Опубликовал: Андрей Журба
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