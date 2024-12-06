"Он пугает меня до смерти". Легенда Арсенала - про игру Зинченко в матче с МЮ

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт признался, что был обеспокоен, увидев Александра Зинченко в стартовом составе на матч 14-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Я беспокоюсь за левый фланг, не могу лгать", — сказал Райт в прямом эфире The Overlap перед началом встречи.

Во втором тайме Зинченко еще больше нервировал экс-форварда "канониров", сфолив на Амаде Диалло и заработав штрафной удар возле штрафной площади "Арсенала".

"Он пугает меня до смерти", — добавил Иан.

Вскоре после фола на Диалло Артета заменил Зинченко. Райт прокомментировал уход украинца с поля следующим образом:

"Знаешь что, ты молодец... это хорошое решение для тебя", — сказал Райт, когда камера показала, как Александр покидает поле.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 9 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.